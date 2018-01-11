Вашингтон, 11 января, 2018, 18:47 — ИА Регнум. В среду, 10 января, на официальном сайте Госдепартамента США были опубликованы новые рекомендации для американских граждан, касающиеся путешествий в страны мира. Все государства в списке были разделены на четыре категории сообразно уровню рисков и угроз для жизни и безопасности.

Флаг США

В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать «стандартные меры предосторожности». Сюда вошла большая часть стран мира, в первую очередь Австрия, Канада, Швейцария, далее скандинавские страны и все восточноевропейские государства-члены ЕС, а также почти все бывшие республики СССР (за исключением Российской Федерации, Украины и Азербайджана) и многие другие.

Ко второй категории в Вашингтоне отнесли страны, где, по их мнению, необходимо соблюдать «повышенную осторожность». Из-за угрозы терактов под эту категорию попали многие западноевропейские государства, включая Германию, Великобританию и Францию. Сюда же Госдепартамент отнес и Украину, в связи с повышенным уровнем «преступности и беспорядков». Помимо всех вышеперечисленных, во вторую группу также вошли Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и другие государства.

Путешествия в страны, относящиеся к 3-й группе, власти США рекомендуют своим гражданам вовсе пересмотреть в силу различных обстоятельств и существования «серьезных рисков для безопасности». Примечательно, что в третью группу попала и Россия. Подобную классификацию в Госдепартаменте аргументируют тем, что в стране сохраняется «опасность терроризма», а американские граждане «часто» подвергаются различным «притеснениям», как говорится на сайте Госдепа. При этом наряду с Россией в эту же группу также оказались внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

Четвертую и последнюю группу составили страны, куда американским гражданам не советуют ездить из-за возможной угрозы жизни. Здесь оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств. Ознакомиться с рекомендациями можно на интерактивной карте, размещенной на сайте Госдепа.