Санкт-Петербург, 13 января, 2018, 15:39 — ИА Регнум. 31 декабря Советом народных комиссаров получен протест 49-й революционной дивизии, 194-го и 195-го полков, расположенных на румынском фронте. Уполномоченные этих частей сообщают:

Элберт Райх. Румынские войска. 1916

«Фуражные запасы 49-й дивизии захвачены румынами… передвижение полков задерживается силой оружия… 194-й полк был окружен румынами, подвоз провианта отрезан, после чего полк был разоружен и отведен в тыл… Румынами был арестован и передан высшим румынским властям выборный комитет 195-го полка. Вместе с ним были арестованы австрийские офицеры, приглашенные в штаб полка…

Мы готовы, если предательски арестованные не будут освобождены, сейчас выступить с оружием и заставить силою оружия освободить арестованных».

Получив эту телеграмму-протест, Совет народных комиссаров отдал распоряжение о немедленном аресте румынского посольства и румынской военной миссии. Распоряжение было проведено в жизнь. Эта мера, как сказано в «правительственном сообщении», была принята,

«чтобы предотвратить войну между русскими солдатами и румынскими, которых несправедливо было бы наказывать за бесчинства их властей… Совет народных комиссаров решил наказать румынские власти».

Одновременно по радио был послан ультиматум румынскому правительству, в котором СНК «требует освобождения арестованных, наказания произведших аресты, беззакония и бесчинные действия румынских властей и гарантий, что подобные действия не повторятся». Ультиматум заканчивается следующим предупреждением:

«Неполучение ответа на это наше требование в течение 24 часов будет рассматриваться нами как новый разрыв, и мы будем тогда принимать военные меры, вплоть до самых решительных».

Румынские войска

Ультиматум подписан председателем СНК Лениным, верховным главнокомандующим Крыленко, народным комиссаром по военным делам Подвойским.

«Правительственное сообщение» так мотивирует предъявленный румынам ультиматум:

«Надо принять во внимание, что румынские крестьяне подвергаются неслыханной эксплуатации румынских помещиков. Естественно, что для социалистического правительства России важнее всего было бы избегнуть войны с румынскими крестьянами и в то же время с особенной наглядностью показать румынскому народу, что мы, русские революционеры, ни перед чем не остановимся в борьбе против румынского правительства и румынской монархии…»

Опубликовано постановление СНК о том, что он «поддержит право армян в оккупированной Россией Турецкой Армении на свободное самоопределение, вплоть до полной независимости».

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