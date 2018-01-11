Ереван, 11 января, 2018, 17:38 — ИА Регнум. На данном этапе сложно говорить о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил сегодня, 11 января, в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, говоря о запланированной на середину января встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

Photolure Шаварш Кочарян

Говорить о месте проведения встречи замминистра не стал, отметив, что информация будет предоставлена позже. Касаясь ожиданий от встречи, Шаварш Кочарян подчеркнул, что говорить о прогрессе сложно, так как между сторонами нет доверия.

«Когда мы говорим о встречах между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы должны отметить, что обсуждение идет в направлении достижения прогресса в переговорах, которого нет, и это видно даже невооруженным глазом, и на данном этапе говорить о нем просто невозможно», — сказал Кочарян.

По его словам, первоочередным условием является соблюдение режима перемирия. В первую очередь встречи направлены на это: «Конечно, у нас есть потери, стрельба, но встречи способствуют снижению напряженности».

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На вопрос о том, возможна ли встреча президентов Армении и Азербайджана до того, как истекут полномочия Сержа Саргсяна в апреле этого года, Кочарян сообщил, что пока этот вопрос не обсуждается. «Подобные встречи зависят от встреч на уровне глав МИД», — отметил Кочарян.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что решение нагорно-карабахской проблемы возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности нашей страны является для нас основным вопросом», — заявил он.

Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в 6 декабря минувшего года в Вене.