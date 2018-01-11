Симферополь, 11 января, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В этом году на развитие виноградарства и садоводства в Крыму местные власти намерены вложить за счёт бюджета миллиарды рублей. Об этом 11 января на встрече с главой Крыма сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградники

По словам министра, мероприятие будет финансироваться за государственный счёт.

«В 2018 году у нас будет дополнительный миллиард рублей, поэтому общая сумма финансирования составит 3 млрд рублей. Все средства в основном будут потрачены на растениеводство. Посадка винограда будет увеличена до одной тысячи гектаров винограда, садоводство — до 900 га», — отметил министр.

Напомним, в конце ноября 2017 года глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму за ближайшие два с половиной года планируется закладка 3,5 тыс. га новых виноградников.

«Если в прошлом году у нас было заложено около 560 гектаров виноградников, то в этом — более 670 гектаров. До 2020 года планируется заложить ещё 3,5 тысячи гектаров», — отметил Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 1950-х годов в Крыму виноградники занимали площадь более 100 тысяч га. При этом до 1963 года совхозам и колхозам полуострова была поставлена задача увеличить данные показатели до 300 тысяч га. После 1991 года полуостров потерял две трети собственных виноградников. В 2017 году в республике насчитывалось всего лишь 14 тыс. га плодоносящих виноградников.

Прошлым летом в министерстве сельского хозяйства РК заявили, что площадь виноградников увеличат почти в пять раз.

«В ближайшие пять лет перед нами стоит задача увеличить площадь плодоносящих виноградников на полуострове с 10 до 50 тыс. га. Мы выполняем показатели прошлых лет, высаживая до 500 га виноградников в год, но стоит задача производить посадки от пяти до 10 тыс. га в год», — говорил глава минсельхоза Андрей Рюмшин.

Также отметим, что в конце прошлого года глава Крыма заявил, что поддерживает идею продажи всех винодельческих предприятия полуострова в частные руки по примеру завода шампанских вин «Новый Свет».

«Я сторонник того, чтобы продать их все, тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Всё равно система мотивации совсем другая», — высказал позицию властей Сергей Аксёнов.