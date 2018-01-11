Чебоксары, 11 января, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Чувашии планируют пересчитать тарифы на захоронение твёрдых бытовых отходов для новочебоксарского филиала ЗАО «Управление отходами», принятые в конце декабря 2016 года. Согласно проекту постановления, разработанному госслужбой по тарифам и конкурентной политике республики, предельный размер тарифа планируется увеличить, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Утилизация мусора в Чувашии дорожает

В Чувашии разработали проект постановления «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» для филиала «Управления отходами» на 2018−2020 годы.

Согласно документу, в I полугодии 2018 года предельный тариф по сравнению с утверждённым в 2016 году тарифом останется без изменений. Удорожание планируется с 1 июля текущего года: ожидается, что тариф вырастет на 0,77%, составив для населения 1181,66 руб/т (с учётом НДС), для остальных потребителей — 1001,41 рублей.

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Предполагается, что данный предельный тариф будет действовать в течение года, до 1 июля 2019. Во втором полугодии 2019 года его планируют поднять на 0,5%, и он может достигнуть для населения 1187,58 руб/т, для остальных потребителей — 1006,42 руб/т.

Cap.ru Проект и действующие тарифы

Очередное повышение ожидается с 1 июля 2020 года. По плану чиновников, предельный тариф на утилизацию вырастет на 2,37%, составив соответственно 1215,75 руб/т (для населения) и 1030,3 руб/т (для остальных потребителей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2014 года Чувашия в лице минприроды республики подписала концессионное соглашение с филиалом ЗАО «Управление отходами». Отдельные эксперты называли его «кабальным для республики», высказывая мнение, что в нём интересы одной стороны превалируют над другой.

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В конце декабря 2016 года под концессионера были приняты тарифы на утилизацию мусора и инвестиционной надбавке. При этом в Чебоксарах внеочередное заседание парламента вылилось в 1,5-часовое жаркое обсуждение, чего не наблюдалось здесь последние годы. При обсуждении тарифов и надбавки звучали такие высказывания, как «преступно», «непозволительно», «карательные меры», «эгоцентричный тип поведения», «положение безысходности», «нас шантажируют», «вакханалия». Возмущалась как оппозиция, так и единороссы. Тема действительно актуализировалась из-за резкого скачка цены на мусор: до принятия новых тарифов услуга на временное складирование с последующим размещением на полигоне составлла 425,22 рублей куб/м, а до запуска нового полигона ТБО (октябрь 2015 года) цены на размещение отходов на Пихтулинской свалке с учётом надбавки составляли 43,7 рублей за куб/м.