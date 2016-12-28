Инвестиции в мусор: в Чувашии утверждают новые тарифы и инвестнадбавки

Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Чувашии в предновогодней суете принимаются решения, которые могут ударить по беднеющему в кризис населению республики. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе вновь может вырасти цена на утилизацию отходов для потребителей из-за инвестиционной надбавки к тарифу — эти решения в срочном порядке выносят на заседания депутатов. Наблюдатели отмечают, что «Управление отходами» для выполнения своего концессионного соглашения дополнительно привлекает новых соинвесторов — жителей республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии

Официально утверждены тарифы на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов для филиала ЗАО «Управление отходами». С 20 января по 30 июня 2017 года без учёта НДС тариф для населения составит 1127,03 руб/т, для остальных потребителей — 955,11 руб/т. С июля 2017 года тариф возрастёт на 2,16% и составит для населения 1151,37 руб/т, для остальных потребителей — 975,74 руб/т. В 2020 году тариф достигнет соответственно 1217,09 и 1031,43 руб/т. Соответствующее решение принято 20 декабря Государственной службой по тарифам и конкурентной политики Чувашии. Согласно письму ведомства (есть в распоряжении ИА REGNUM), при расчете указанного тарифа «учтена амортизация, которая является источником финансирования инвестиционной программы» компании.

В настоящее время услуга на временное складирование с последующим размещением на полигоне составляет 425,22 рублей куб/м. До запуска нового полигона ТБО (октябрь 2015 года) цены на размещение отходов на Пихтулинской свалке с учётом надбавки составляли 43,7 рублей за куб/м.

Однако это не конечная стоимость. Цена возрастёт ещё более чем на 40% за счёт инвестиционной надбавки. Расчётный размер надбавки к тарифу на утилизацию ТБО для потребителей «Управление отходами» предложило установить в размере 792,63 руб/тн на 2017−2024 годы. Таким образом, общая цена может на первое полугодие 2017 года для населения может достигнуть 1919,66 рублей за тонну, из этой суммы доля надбавки составит порядка 41,3%. Для остальных потребителей конечная цена предположительно достигнет 1747,74 руб/т, из них доля надбавки ориентировочно составляет 45%.

Чтобы реализовать данный тарифно-инвестиционный замысел, в трёх муниципалитетах, которые в рамках проекта входят в зону обслуживания «Управления отходами», экстренно созываются внеочередные собрания депутатов. На повестку дня выносится инвестиционная программа филиала ЗАО «Управление отходами» и предложенный размер надбавки на утилизацию ТБО для потребителей. 23 декабря депутаты Новочебоксарска поддержали инвестпрограмму компании и надбавку в сумму 792,63 руб/т. Сегодня, 28 декабря, заседания по аналогичному вопросу проведут депутаты Чебоксар и Чебоксарского района.

Комментируя ситуацию с экстренным принятием инвестиционной надбавки к тарифу, член регионального штаба ОНФ, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что ЗАО «Управление отходами» «пытается решить собственные инвестиционные проблемы за счет средств жителей Чувашии».

«Рост тарифов не укладывается в разумные рамки. Данную компанию неоднократно объявляли инвестором, который достроит и введет в эксплуатацию полигон и решит проблемы в регионе с оборотом отходов. Заявлено, что уже 1,158 млрд рублей потрачено на достижение всех целей и задач, которые прописаны в инвестиционной программе, но полигон в полную силу так и не заработал. И при этом так называемый инвестор планирует очередное повышение цены на утилизацию твердых бытовых отходов за счет надбавки к тарифу. Таким образом, в республике сложилась парадоксальная ситуация: на плечи граждан пытаются переложить финансовые обязательства организации. Получается, что «Управление отходами» для выполнения своего концессионного соглашения дополнительно привлекает новых инвесторов — нас, потребителей, жителей республики», — говорит Владислав Солдатов.

Политик также отмечает, что тарифы на утилизацию ТБО в Чувашии принимаются для разных организаций в разных единицах измерения, что вносит путаницу даже для специалистов: «В частности, если для ЗАО «Управление отходами» стоимость мусора исчисляется в тоннах, то для остальных организаций в Чувашии — в кубометрах».

«Видимо, нас хотят окончательно запутать, чтобы увести от реального положения дел. В этих мерах исчисления путаются даже перевозчиков — с их слов, стоимость для них возрастёт примерно в три раза от действующей ныне цены, которая в прошлом году и без того увеличилась в 10 раз. Недоумение вызывает и то, как будет приниматься мусор в тоннах от населения — что, у контейнеров во дворах установят весы и охрану к ним приставят? Не смешно ли? Думаю, что также мусор будут принимать в кубах из расчёта один куб — один контейнер, а принимать ТБО концессионер уже будет в тоннах. В чей карман уйдёт разница от этих манипуляций? Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Как ту не вспомнить Маркса, который отмечал, что капиталисты, видя большую прибыль, уже не остановятся ни перед чем. А на мусорном рынке сегодня — громадные, сумасшедшие деньги, поэтому думаю, что в скором времени конкурентов будут активно выживать. В общем-то, уже выживают. В 2017 году можно ожидать очередные банкротства», — говорит Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом в Чувашии проводилась проверка Генпрокуратурой совместно с ФАС и Минстроем РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства после обращения чувашских «фронтовиков» поручил проверить новый полигон ТБО в Чувашии на предмет «обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами». «Прокуратура подтвердила тот факт, что тарифы были действительно необоснованно завышены. Например, в отчете говорится, что генеральный директор ЗАО «Управление отходами» «своим приказом самовольно установил плату» в городах Чебоксары и Новочебоксарске — 425 рублей за 1 куб. метр. Ранее жители этих городов платили за вывоз мусора в 16 раз меньше — 27,4 рубля за 1 куб. метр», — отмечалось в релизе ОНФ по итогам представленной прокурорской проверки.

В прокуратуре Чувашии уточняли, что «произвольное определение ЗАО «Управление отходами» размера понесенных затрат в составе платы за накопление ТКО в отсутствие контроля за формированием платы и обоснованностью включенных в неё расходов со стороны органа регулирования может повлечь нарушение прав потребителей, возложение на них необоснованных затрат организации и свидетельствует о нарушении условий концессионного соглашения». Без учета указанных затрат плата за накопление твердых коммунальных отходов в соответствии с представленной калькуляцией составляет 84,37 рубля за 1 куб. метр», — считают в надзорном ведомстве. Член регионального штаба ОНФ, глава фракции единороссов в горсобрании депутатов Чебоксар Виктор Гобунов ранее заявлял, что в результате новой платы граждане переплатили за вывоз мусора более 115 млн рублей.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев отклонил прокурорское представление, выданное по итогам проверки тарифов на мусор на новом полигоне ТБО. Не согласен с прокуратурой и концессионер в лице ЗАО «Управление отходами», эксплуатирующий строящийся полигон и вышедший с соответствующим заявлением в суд. К судебному разбирательству привлечено Чувашское УФАС, поддержавшее прокуратуру. В настоящее время дело находится в суде.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и полигон мусорной войны: Чувашия за неделю