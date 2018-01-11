Курск, 11 января, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Комитет ЖКХ города Курска не нашел желающих заключить с мэрией контракт на отлов бездомных животных, сообщил портал «Курские известия». Аукцион не состоялся в декабре 2017 года, однако попытку собираются повторить в 2018-м.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

В 2017 году за отлов уличных животных отвечал индивидуальный предприниматель, который не выполнил предусмотренных контрактом показателей. За три месяца он должен был отловить 580 животных, эта работа оценивалась в 860 тысяч рублей. Однако, как сообщил еженедельник со ссылкой на данные городского комитета ЖКХ, «ликвидировала» фирма только 356 животных, получив чуть более полумиллиона рублей.

В декабрьском аукционе были поставлены те же условия, но установлен меньший срок: отловить 580 животных до конца года за 870,5 тыс. рублей. От потенциальных подрядчиков не поступило ни одной заявки, поэтому проведение аукциона внесли в план на 2018 год.

Мнения горожан по этому поводу разделились. Некоторые считают, что бездомные животные представляют опасность, и говорят о готовности собственноручно убивать зверей. Кто-то и вовсе заявляет, что на эти цели власти готовы потратить слишком много денег. Однако есть и те, кто призывает мэрию перейти к цивилизованным способам контроля за дворнягами: ужесточению законодательства для владельцев домашних животных, отлову и стерилизации бездомных зверей.

По мнению курян, отсутствие интереса к аукциону вызвано тем, что прописанная законами процедура отлова, обследования и передержки собак (в которой усыпление животного предусмотрено лишь в редких, крайних случаях), скорее всего, не покроется выделенной для этого из бюджета суммой. Действовать же в обход закона компании опасаются из-за прокатившихся по стране кампаний 2016−2017 годов за ужесточение наказаний для живодеров.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщения о незаконном, но одобренном «сверху» убийстве бездомных животных регулярно появляются в регионах ЦФО. Например, в 2015 году в городе Елец (Липецкая область) был обнаружен вирус бешенства, от которого погибла 15-летняя девочка. Ее семья заразилась от домашнего щенка, купленного у неизвестного заводчика, однако за этим последовало массовое истребление бродячих собак. Продолжилась история в 2016 году, когда отряд живодеров расстрелял бездомных собак запрещенным ядом — в разгар рабочего дня, на полном людей рынке. Тогда горожане обвинили в бойне главу города — власти должны были построить приют для передержки отловленных животных, но не сделали этого, а массовые истребления продолжились.

В Воронеже на произвол районных властей жаловалась компания, которая в 2016 году выиграла контракт на отлов безнадзорных животных. Действуя согласно букве закона, фирма по заявкам отлавливала и стерилизовала животных, однако управа района требовала либо убивать животных, либо перепоручить это подрядчику, который занимается отстрелом собак.

Зоозащитники при этом считают, что организованные акции «догхантеров», которые по всей стране убивают животных, разбрасывая, например, на улицах приманки с запрещенными ядами, во многих случаях связаны с попытками чиновников решить проблему бездомных собак и кошек. Однако подобные бойни, считают эксперты, никак не помогают снизить численность популяции дворняг — для этого нужно создать законы об обращении с домашними и уличными животными, а не выпускать на улицы живодеров.