Калуга, 11 января, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает необходимым запретить футбольное фанатское движение. Об этом 11 января сообщает «Р-Спорт».

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

"Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — приводит издание слова Артамонова.

По мнению губернатора, в хоккее такого нет, поэтому там всё происходит «более цивилизованно».

Кроме того, он добавил, что рекомендовал футболистам «Калуги» не занимать первое место, чтобы не переходить в первую лигу, где «уже совсем другие болельщики».

Напомним, футбольный клуб «Калуга» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России и занимает там 12-е место.

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