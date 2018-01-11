Екатеринбург, 11 января, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В социальных сетях началось движение в защиту преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко, который на лекции для старшеклассников заявил, что поколение людей, родившихся в 1965—1975 годах, — «одно из самых больших зол». Студенты, коллеги и пользователи, разделяющие подобное мнение, оставляют на своих страницах комментарии в поддержку преподавателя.

Уральский федеральный университет

«Константин Юрченко горжусь, что училась у Вас! Студенты бывшие, настоящие и будущие за Вас и разделяют Вашу позицию. Ну, а главные жополизы страны пусть гневятся», — высказалась на своей странице в Facebook Дарья П.

«К. Юрченко — одна из ключевых фигур на экономическом факультете. Уважаю. Мой научный руководитель в магистратуре. Умнейший и с неподражаемой харизмой», — пишет в Twitter Маша.

«Хочу поддержать своего коллегу Константина Юрченко, на которого сегодня обрушились осоловелые фанатики. Знаю его как честного, профессионального и уважаемого работника», — пишет в Facebook Дмитрий Т.

Некоторые пользователи не просто высказали свою поддержку Юрченко, но и заявили, что тем, кто не разделяет подобного мнения, правда глаза колет. Особенно это касается комиссии по этике университета, которая признала слова преподавателя противоречащими кодексу этики университетского сообщества УрФУ.

«Чтобы понимали эти клоуны из т.н. комиссии по этике, особенно товарищ Проректор. Преподаватель Юрченко сказал все верно, но правда режет. Очевидно, в этой комиссии собрались соловьевские безмозглые прихвостни, которых самих мыслить не научили в принципе», — считает Дмитрий В.

Естественно, волна негатива обрушилась и на телеведущего Владимира Соловьёва, который привлёк внимание общественности к этой ситуации. Особенно резко о нём высказался екатеринбургский журналист Сергей Панин.

«Плохо, что из-за твита г*****на (откорректировано — ред. ИА REGNUM ) может начаться травля умнейшего, приличного и очень образованного человека. Сил вам, Константин Палыч (Константин Юрченко)», — написал он в Facebook.

Однако всё же чаще в сети появляются комментарии с критикой в адрес Юрченко. Большинство пользователей соцсетей разделяют позицию Соловьёва и возмущены словами о поколении 1965—1975 годов.

«Похоже, ФСБ должно серьезнее заниматься процессами, происходящими на Урале. То, что несет Юрченко в УрФУ, должно быть подвергнуто расследованию. Его сегрегационные лекции очень опасны», — считает Игорь И.

«Упорно вдалбливать в головы молодёжи «позорную» историю СССР, отрицать все достижения Советского Союза, основанные на благо народа, и, самое главное, неуважение к родителям, а что может быть хуже? Семья — ячейка общества, тут идёт целенаправленное разрушение семей как основы общества», — пишет в Twitter Валентина Ш.

Напомним, 9 января телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Twitter видеозапись отрывка лекции Константина Юрченко «Почему студенты выведут экономику из кризиса?», которую он провел для одиннадцатиклассников в рамках «Тест-драйва УрФУ». В ходе своего выступления преподаватель назвал людей, которые родились в 1965—1975 годах, «одним из самых больших зол». В частности, он заявил, что «они умеют хорошо врать, приписывать чужие заслуги и подставлять», являются «основой коррупции» и «не изжили из себя «совок».

На запрос ИА REGNUM о сложившейся ситуации ректорат вуза ответил, что считает высказывания Юрченко относительно влияния конкретных возрастных групп на экономику неэтичными и неприемлемыми в стенах университета. 10 января комиссия по этике университета провела заседание и признала слова преподавателя противоречащими кодексу этики университетского сообщества УрФУ.

Подобные скандалы происходят в УрФУ не впервые. Так, в 2015 году в вузе запретили две патриотические выставки: «Вторая мировая война: Уроки истории и вызовы современности» и «Связь времён: Мы наследники победителей». Руководство УрФУ посчитало их политическими, а представленные материалы — неоднозначными. Однако, судя по экспертному заключению Российского военно-исторического общества, выставки были не политическими, а историческими, и кроме того, решали задачи по патриотическому воспитанию.