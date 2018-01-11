Берлин, 11 января, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Планы Вашингтона по введению новых санкций против России могут повредить европейскому бизнесу, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики.

En.kremlin.ru Зигмар Габриэль

Немецкий министр отметил, что из-за американских санкций пострадают участницы проекта «Северный поток — 2». Таким образом Берлину не следует поддерживать этот шаг.

Он подчеркнул, что считать, что «Северный поток-2» усиливает зависимость от России, неправильно. Российские партнеры Германии по проекту газопровода придерживаются действующих в Европейском союзе норм.

В то же время немецкий министр не исключил со стороны Москвы желания в будущем изменить действующие в ЕС правила. К тому же не должны страдать такие страны, как Украина.

«Я неоднократно говорил российской стороне, — сказал Габриэль, — что предпосылка «Северного потока — 2» — это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину».

Давление на ЕС и на Германию в частности извне не допустимо, считает министр.

«Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений», — сказал Габриэль.

Напомним, «Северный поток-2» строится с целью избежать газового транзита через Украину. Предположительно, газопровод будет построен к 2019 году.

За строительство газопровода выступают также Франция, Австрия, Нидерланды и ряд других стран. «Северный поток-2» позволит им сэкономить на платежах транзитеру и снизить риски, связанные с нестабильной обстановкой, в частности на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года глава правления компании НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «Северный поток-2» — это большой риск для Украины.

«Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом», — заявил Коболев.