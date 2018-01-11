Вашингтон, 11 января, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Посещение России не рекомендовано гражданам США, как и поездки в Нигер, Нигерию Чад, Пакистан, Турцию и в ряд других государств, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Дядя Сэм

Так, Россия относится к тем странам, в которых уровень терроризма и агрессии настолько высок, что ездить туда не стоит. Это третья группа стран.

В первую вошли государства, в которые американское внешнеполитическое ведомство ехать рекомендует: нужно лишь соблюдать обычные меры предосторожности. Это Скандинавские страны, большинство стран Восточной Европы и почти все бывшие республики Советского Союза.

Вторая группа — это страны, посещение которых требует повышенной осторожности. Сюда относятся Украина и страны Западной Европы. Эти государства вызывают опасения Госдепа из-за большого риска террористических атак.

Третья категория (в которой оказалась Россия) — страны, куда ехать не стоит. Четвертая — еще более опасные территории: Иран, Афганистан, Сирия, Ливия, Йемен, Северная Корея.

Напомним, Россия как при 44-м президенте США Бараке Обаме, так и при нынешнем главе государства Дональде Трампе объявлена угрозой для Соединенных Штатов. В частности, Трамп, излагая суть своей стратегии нацбезопасности сказал: «Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание».