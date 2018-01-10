Вашингтон, 11 января, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Криптовалюты ждет «плохой конец», заявил американский инвестор Уоррен Баффет, передает телекомпания CNBC.

Криптовалюта

«Что касается криптовалют в целом, я могу сказать почти с уверенностью, что их ждет плохой конец», — заявил Баффет.

По словам миллиардера, сроки крушения криптовалют назвать сложно, но это обязательно произойдет. В частности, его компания Berkshire Hathaway не вкладывает деньги в криптовалюту.

Напомним, 7 января Microsoft и Steam перестали поддерживать биткоин в качестве метода платежа. 8 января крупнейшие криптовалютные биржи Binance, Bitfinex, Tether, Bittrex временно приостановили регистрацию новых пользователей — в связи с наплывом пользователей и неготовностью инфраструктуры к такому развитию событий.

Отметим, отношение экспертов к криптовалютам претерпевает изменения — как и их биржевая стоимость.

Читайте также: Криптовалюты — ключевой элемент банковско-финансового концлагеря

А также: Почему чиновникам в России разрешили не декларировать криптовалюты?

9 января Джеймс Даймон, генеральный директор американского банка JP Morgan Chase высказался по поводу своего пренебрежительного отношения к биткоину. Он, как и раньше, не разделяет отношение многих к криптовалюте «как к чему-то весьма значимому», но сожалеет, что назвал биткоин мошенничеством.