Лас-Вегас, США, 11 января, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Китайский интернет-гигант Baidu запустил обновленную платформу беспилотного вождения Apollo 2.0, открывающую новые возможности для ночных поездок в сложных дорожных условиях и преимущественно условиях города, сообщает 10 января китайская газета «Жэньминь жибао».

Jon Russell Логотип Baidu

«Последняя версия системы Apollo определённо является самой мощной платформой беспилотного вождения. Она успешно совмещает в себе возможности облачных сервисов, программное обеспечение, референсное аппаратное обеспечение и автомобили. Ожидается, что она будет полностью поддерживаться четырьмя крупнейшими компьютерными платформами, включая NVIDA, Intel, NXP, и Renasas», — заявил генеральный директор и вице-президент компании Baidu Ван Цзинь, выступая на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая проходит в американском Лас-Вегасе.

По словам Вана, платформа сыграет важную роль как в частном, так и в общественном транспортном сегменте. Компания решила представить на рынке автономные транспортные средства третьего уровня уже к 2020 году при поддержке ее партнера Chert Automotive, а также запустить массовое производство беспилотных автобусов в 2018 году.

Благодаря партнерству с компанией Access Services, специализирующейся на предоставлении паратранзитных услуг, Baidu намерена запустить пилотную программу продвижения автономных автомобильных транспортных услуг для престарелых граждан и инвалидов в Лос-Анджелесе уже к концу 2018 года.

Вдобавок к запуску платформы Baidu также анонсировала программу поиска талантов в Сингапуре, инвестируя порядка $200 млн. Компания намерена построить глобальную лабораторию для Apollo в сотрудничестве с Кремниевой долиной, Сиэттлом, Сингапуром и Пекином

Как сообщало ИА REGNUM, Китай провел успешные испытания беспилотного монорельса собственной разработки. Наращивая обороты в развитии технологии искусственного интеллекта, Поднебесная вместе с Францией создала консорциум, в который вошли крупнейшие университеты двух стран.

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