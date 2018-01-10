Париж, 11 января, 2018, 00:56 — ИА Регнум. 10 января на стадионе «Стад де ла Ликорн» был разыгран матч четвертьфинала Кубка Лиги 1 между командами «Амьен» и «ПСЖ». Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 53-й минуте вингер сборной Бразилии Неймар открыл счет ударом с пенальти — 0:1. Через 25 минут французский опорный полузащитник Адриен Рабио удвоил преимущество в счете — 0:2.

Статистика матча («Амьен"/"ПСЖ»)

Удары 5/20

Удары в створ 4/7

Владение 43%/57%

Фолы 10/14

Составы на матч:

«Амьен»: Гартнер, Гуано, Аденон, Эль-Хаджам, Авелар, Монкондю, Тусумгама, Фофана, Какута, Гакпе, Конате.

«ПСЖ»: Трапп, Сильва, Маркиньос, Менье, Юри, Верратти, Дракслер, Рабио, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.

Главный арбитр матча: Райнвилл.

Предупреждения: Дракслер — 47, Нкунку — 81, Аденон — 82.

Удаления: Гартнер — 34.

Голы: Неймар (пен) 53 — 0:1, Рабио 78 — 0:2.