Тунис, 10 января, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Крупные акции протеста против мер бюджетной экономии правительства прошли в пяти городах Туниса, в том числе в столице страны, 10 января сообщает агентство Reuters.

scossargilbert Акция протеста

Сообщается, что в Тунисе и Тебурбе акции протеста привели к массовым беспорядкам и столкновениям между полицией и демонстрантами. Стражи порядка применили для разгона протестующих слезоточивый газ.

Информации о пострадавших пока нет, однако предполагается, что очередной день протестов в Тунисе на этот раз обошелся без жертв.

Ранее, 8 января, в результате столкновения между полицейскими и демонстрантами в Тебурбе погиб один представитель оппозиции.

Напомним, протесты в Тунисе продолжаются с воскресенья 7 января. Протестующие выступают против «антикризисных» действий правительства, которые подразумевают жесткие меры бюджетной экономии.