Москва, 11 января, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий признать утратившей силу ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Тюрьма

Статьей 282 УК установлена ответственность не только за пропаганду или агитацию, но за любые действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе. При этом наказуемыми признаются действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации (СМИ) либо интернета. Квалифицирующими признаками, согласно части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрены применение насилия или угроза его применения, использование нарушителем своего служебного положения, а также совершение данного преступления организованной группой.

Парламентарии возмущены тем, что в существующей редакции «русская статья» сформулирована таким образом, что любой бытовой проступок, фактически любое высказывание может быть квалифицировано как преступление.

«Законодательное закрепление целевого признака открывает простор для субъективизма правоохранительных органов, поскольку наличие такого признака трудно доказать, но легко приписать. Поэтому даже бытовой проступок может быть квалифицирован как преступление, предусмотренное статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметил депутат Госдумы, один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Депутатам очевидно, что состав преступления по статье 282 избыточен, кроме того, открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела. Нечеткая и широкая формулировка может использоваться против гражданина и в политических целях, отмечают парламентарии. В какой-то степени статья 282 является потенциальным инструментом для борьбы с лицами, несогласными с действующим политическим курсом, и, таким образом, легализует политическую цензуру, указали они.

«Универсальность»

Квалификация преступлений по статье 282 в некотором смысле является «универсальной», так как позволяет привлечь к уголовной ответственности даже за высказывания, выраженные в форме перепоста в социальной сети без комментария обвиняемого, или высказывания, распространенные без прямого умысла, то есть эмоционально проявленные недовольства, а также независимо от намерений лица, разместившего информацию, обеспокоены авторы. Неосторожный комментарий, размещенный в интернете, плакат на митинге или фото (демотиватор) в социальной сети могут являться основанием для назначения реального тюремного срока, возмущены они.

«Такой подход необоснованно ограничивает свободное выражение гражданами своего мнения», — указано в сопроводительных документах к законопроекту.

Статистика

Согласно официальным статистическим сведениям, представленным Верховным судом РФ, в 2014 году по статье 282 УК осуждено 267 человек, в 2015 г. — 378, в 2016 г. — 395, а в первом полугодии 2017 г. — 205.

Среди привлеченных к уголовной ответственности лиц много русских патриотов и общественных деятелей, отмечают в ЛДПР. В обществе статья 282 Уголовного кодекса РФ даже получила название «русская статья», поскольку очень большое число осужденных по этой статье являются этническими русскими, указали они.