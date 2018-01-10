Воронеж, 10 января, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Новая общеобразовательная школа №102 открылась в Коминтерновском районе Воронежа 10 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новая школа в Воронеже

Строительство школы на улице Шишкова началось в декабре 2016 года, а 10 января здесь уже начался учебный процесс: идут уроки, работают секции и кружки. Укомплектованы педагогический коллектив из 62 учителей и административно-технический персонал.

Школа рассчитана в общей сложности на 1 тыс. 224 места. Она включает в себя три корпуса, а также имеет собственную котельную и трансформаторную станцию.

Стоимость объекта составила 765,3 млн рублей: 481,5 млн было выделено из федерального бюджета, еще 214,5 из областного и 69,3 — из бюджета города. Отметим, что по аналогичному проекту была построена школа №101, которая была сдана в 2016 году.

Глава региона осмотрел помещения школы. В фойе установлены четыре мультимедийные сенсорные доски для учащихся и родителей, на которых можно узнать расписание и другую информацию по учебному процессу. Здание и территория школы в 2,8 га обустроены автоматической охранно-пожарной сигнализацией и системой охранного телевидения. Александр Гусев также побывал в учебных классах, где уже шли занятия. Также Александру Гусеву показали работу информационно-образовательного центра школы. Здесь не только находится школьная библиотека, но и проводятся занятия с использованием интерактивной доски. В коридорах школы организована библиотека свободного доступа: брать книги и ставить на полки свои может любой ученик.

Особое внимание уделено возможностям занятий спортом: проектом школы предусмотрена физкультурно-спортивная зона с футбольным полем и сектором для прыжков, круговой беговой дорожкой, совмещенной с прямой беговой дорожкой. На территории школы обустроены комплексная спортивная площадка, теннисный корт, площадки для волейбола, баскетбола, пионербола, бадминтона, гимнастики.

Помимо учебных занятий, в школе также будут работать 22 кружка, в том числе, например, по по робототехнике, 3D-моделированию, театральному мастерству, шахматам и другие. В коридорах школах размещены 64 монитора, где идет вещание школьного телевиденья. Над созданием сюжетов будут трудиться сами дети в специально созданном для этого кружке. В школе работают 11 спортивных секций, среди которых — волейбол, баскетбол, акробатика, лыжи, настольный теннис и др.

В школе также ведется работа по организации музея. Так, здесь появится музей писателя Гавриила Троепольского: экспонаты, в том числе личные вещи автора «Белый Бим Черное Ухо», предоставила семья писателя. Еще один музей будет посвящен истории освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Всего планируется открыть 12 музеев, которые будут доступны не только для учеников школы, но и для экскурсий учащихся из других школ.

На торжественной церемонии открытия школы в актовом зале Александр Гусев отметил, что высокие стандарты соблюдены на всех объектах социальной инфраструктуры области, которые строятся и планируются к застройке.

«Я хочу заверить вас и всех жителей города Воронежа, жителей области, что мы от этих стандартов отступать не будем. И все следующие подобные объекты, которые мы будем строить — а их немало, в ближайшие годы планируется около 10 — будут соответствовать этому высокому, но современному и уже доступному стандарту».

Глава региона передал администрации школы сертификат на 1 млн рублей для приобретения учебного оборудования.

«Любая комплексная застройка должна сопровождаться строительством объектов социальной инфраструктуры. Практика такая есть, регламенты выработаны, законодательно мы все это закрепили. Поэтому теперь любой микрорайон будет сопровождаться строительством школ, детских садиков, и, в зависимости от нормативов, поликлиник и прочих объектов», — подчеркнул позже Александр Гусев, комментируя открытие нового объекта. Он также добавил, что до конца года будет сдано еще две школы, а в течение двух — двух с половиной лет будет начато строительство семи школ.