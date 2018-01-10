Москва, 10 января, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В Госдуме видят опасность того, что сайты станут объектом государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

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Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, которым предлагается в качестве объекта соглашений государственно-частного партнерства и концессионного соглашения предусмотреть объекты IT-инфраструктуры: компьютерные программы, базы данных, а также обеспечивающие их эксплуатацию или являющиеся источниками данных технические средства, в том числе в составе сайтов и государственных информационных систем или их совокупности.

На коррупционность новых норм указал в ходе обсуждения депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР). Он обратил внимание на то, что «некоторые компании предлагают услуги — за 100 тыс. рублей разработку и поддержку сайта, другие — за 50 млн, и этим воспользуются структуры, администрации губернаторов, (в этом) нецелевое использования средств».

Кроме того, парламентарии высказали опасение, что вход на государственные сайты может стать платным или же пользователям будет мешать обилие рекламы.

Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») согласен с тем, что законопроект содержит риски, вместе с тем указал на значительную экономию.

«У нас есть подсчеты, мы постарались оценить экономию. Если на сегодняшний (действуют) день порядка 340 государственных информационных систем и 1200 региональных, то даже при средней стоимости годового обслуживания одной такой системы в 20 млн рублей, и передача хотя бы одной пятой части в проекты ГЧП, то уже на федеральном уровне экономим с вами 1,5 млрд рублей в год и на уровне субъектов РФ — 21 млрд рублей в год», — сказал Николаев.

Кроме того, он указал на то, что законопроектом предлагается «внедрить процедуру сравнительного анализа, сравнения с госзакупкой в том числе не только в процедуре ГЧП, но и в концессии для того, чтобы каждый такой проект был оценен сравнительно с закупкой».