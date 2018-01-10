Москва, 10 января, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Запуск беспилотных летальных аппаратов, атакам которых подверглись объекты ВС России в Хмеймиме и Тартусе (Сирия), был проведен из зоны деэскалации «Идлиб», со ссылкой на заявление Минобороны РФ пишет газета «Красная звезда».

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — сообщает издание.

Москва направила в Турцию обращение с призывом активизировать работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб». Письмо направлено генералу Акару Хулуси, начальнику генштаба ВС Турции, и Хакану Фидану, главе Национальной разведывательной организации.

Напомним, российские военные объекты в Сирии были атакованы 13 дронами в ночь на 6 января 2018 года. Цели атака не достигла, поскольку российские военные сбили беспилотники.

Комментируя эти события, Минобороны РФ высказало мнение, что решения запустивших дроны террористов могло быть инициировано только технологически развитой страной.

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В ответ на это в Вашингтоне заявили: беспилотники «легко доступны» на мировом рынке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января в Минобороны отметили, что только для программирования контроллеров управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS необходимо иметь хорошую инженерную школу одной из развитых стран.

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