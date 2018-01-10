Кишинёв, 10 января, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Парламент Молдавии рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за неисполнение госслужащими конституционных полномочий и неисполнение решений Конституционного суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ввести такую ответственность призвал Конституционный суд Молдавии, рассмотревший очередной запрос об отказе президент Игоря Додона подписать принятый парламентом страны закон о запрете российских новостей.

Presedinte.md Игорь Додон

Председатель Конституционного суда Тудор Панцыру заявил, что такая ответственность предусмотрена во многих странах Европы, а в Молдавии ее нет. Соответствующий законопроект, предполагающий штраф или тюремный срок за отказ от исполнения конституционных обязанностей, зарегистрирован в парламенте группой Народной европейской партии, а правящая Демпартия пообещала его рассмотреть.

ИА REGNUM напоминает, что суд уже третий раз временно наделяет спикера парламента Андриана Канду исполнять обязанности президента в связи с отказом Додон подписывать законы и решения правительства. Если упомянутый закон будет принят, Додона можно будет отстранить от власти и привлечь к уголовной ответственности за такую практику.