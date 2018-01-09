Ереван, 9 января, 2018, 22:00 — ИА Регнум. По предварительным данным Следственного комитета (СК) Армении, участник трагического ДТП, произошедшего в ночь на 8 января на перекрестке проспекта Саят-Нова и улицы Абовяна в Ереване, водитель автомобиля BMW X6 Саркис Араевич Варданян превысил разрешенную скорость и не имел при себе водительских прав.

shamshyan.com Саркис Варданян

8 января около 04:40 на перекрестке улицы Абовяна и проспекта Саят-Нова в центре Ереване столкнулись автомобиль Toyota дорожной полиции Армении и BMW X6, после чего BMW врезался в рекламный щит.

В результате аварии водитель полицейского автомобиля А. Давтян от полученных травм скончался на месте, а его напарник Х. Гаспарян с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов.

Водитель BMW X6 покинул место происшествия и был задержан позднее. СК Армении возбудил уголовное дело по двум статьям УК, Саркис Варданян является подозреваемым.

Последний известен в Армении как «сын Чвчв Аро — Сакулик» и не в первый раз оказывается в центре внимания правоохранительных органов. По сообщениям армянской прессы, в марте прошлого года вследствие инцидента в казино «Космос» в Цахкадзоре Саркис получил огнестрельное ранение. В результате следственных действий выяснилось, что он незаконно носил оружие — пистолет Walther. Но после возбуждения уголовного дела Саркис Варданян смог остаться на свободе.

В ленту криминальных новостей часто попадал и младший брат Саркиса — Серж, который до 9 января 2018 года находился в розыске. В сентябре минувшего года он совершил кражу, но не был заключён под стражу. А через два месяца вместе с товарищами избил в одном из ресторанов официанта, но вновь остался под подпиской о невыезде. В конце декабря два уголовных дела были объединены в единое производство, но так как подозреваемый скрылся от следствия, его объявили в розыск. По странному стечению обстоятельств через день после трагической аварии с участием старшего брата, Серж Варданян был арестован.

По информации армянских СМИ, покровительствует двум братьям дед — гендиректор компании «Трансгаз» Николай Габриэлян, больше известный как «Гази Коля». Как сообщил ИА REGNUM источник в дорожной полиции Армении, ведомство уже несколько пытается угомонить двух братьев.

«На штрафстоянке полиции в данный момент находятся по крайней мере два автомобиля, принадлежащих Саркису Варданяну. Его неоднократно штрафовали за нарушения правил дорожного движения, в том числе за вождение автомобилей с «липовыми» номерами, но действия Варданяна всякий раз попадали под административные правонарушения. А заплатить крупный штраф для него не проблема. Дорожная полиция даже уведомила все прокаты автомобилей, чтобы те не сотрудничали с Варданяном», — сказал наш собеседник. По его словам, избежать ареста братьям помогал влиятельный дед, который в 2012 г. президентом Армении Сержем Саргсяном был награжден высокой государственной наградой.