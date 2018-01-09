Ереван, 9 января, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В 2017 году потери Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики составили 60 человек. Согласно итоговому отчету за 2017 год Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи (ХГА), 38 военнослужащих погибли в Нагорном Карабахе.

ИА REGNUM

По данным ХГА, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана погибли 22 военнослужащих. По сравнению с данными за 2016 год, число убитых в результате нарушения перемирия уменьшилось на 13 человек.

В свою очередь азербайджанский центр военных исследований «Хазар» опубликовал данные о военных потерях Азербайджана в 2017 году.

Согласно данным центра, в 2017 году ВС Азербайджана потеряли 59 военнослужащих. Из них 19 потерь были боевыми, а 40 военнослужащих погибли в небоевой обстановке, передает азербайджанское агентство Туран.

Министерство обороны Азербайджана отказалось комментировать опубликованные данные о потерях.

Если обобщить неофициальные данные из Армении и Азербайджана, то в 2017 г. боевые потери сторон нагорно-карабахского конфликта составили 41 человек.