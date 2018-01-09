Владимир, 9 января, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Туристы, посещающие Владимирскую область, теперь могут воспользоваться онлайн-путеводителем. Бесплатный мобильный гид «Ворота Золотого кольца» уже доступен для скачивания, сообщила 9 января пресс-служба администрации региона. Разработка приложения обошлась в 730 тысяч рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота в Суздале, Владимирская область

Путеводитель доступен для платформ Android и iOS. Пока в нем есть описание 200 туристических объектов, событий и маршрутов области. Примерно столько же появится в ближайшее время. Туристы могут увидеть информацию, которая разделена на темы: «Города Владимирской области», «Кремли», «Монастыри и церкви», «Парки и сады».

«В ближайших планах — создание версии путеводителя «Ворота Золотого кольца» на иностранных языках», — сообщили в пресс-службе.

Приложение-гид работает сразу на трех языках: русском, китайском и английском.

Конкурс на право создать путеводитель выиграла московская компания Appreal. Заявка компании оказалась единственной. Компания — опытный разработчик онлайн-путеводителей. К примеру, она создавала гиды по Армении, Сербии, Абхазии, а также ряду российских городов, среди которых Москва и Санкт-Петербург.

Примечательно, что Владимирская область задумалась о создании путеводителя одной из последних. Во многих соседних регионах подобные гиды уже существуют. Например, путеводитель по Ярославлю эта же компания разработала еще в 2012 году.

ИА REGNUM напоминает, что о создании онлайн-путеводителя по региону говорят уже давно. К примеру, еще в мае 2016 года Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области размещал на официальном сайте госзакупок заявку на разработку электронного мобильного приложения. Тогда приложение и буклеты оценили в 1,4 млн рублей.

В ноябре 2017 года на сайте госзакупок вновь появились заявка на создание гида. Тогда на создание путеводителя готовы были потратить 730 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, в приложении должно быть не менее 15 разделов, среди которых должны быть разделы «Объекты», «События» и «Маршруты». Кроме того, гид должен содержать интерактивную карту региона. Также приложение должно работать без хорошего сигнала интернета.

Тогда же на сайте госзакупок появился аукцион на право напечатать буклеты о туризме в регионе. Общая цена закупки — 741,65 тысячи рублей.

Напомним, что в 2016 году Владимирскую область посетили 4 млн туристов. По сравнению с 2015 годом поток туристов увеличился на 21%. Причем самый заметный рост — среди китайских туристов. Поток из КНР вырос на 30%.