Воронеж, 9 января, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В праздник Крещения Господня в Воронеже купания будут организованы на открытой воде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов. Из-за теплой погоды водоемы в Воронеже не успели покрыться льдом, поэтому делать проруби не будут. Вместо этого воронежцы смогут окунуться прямо с берега.

ИА REGNUM Так проходили купания в ночь Богоявления в прошлом. В 2018 году православным предстоит нырять в воду прямо с берега

«Традиционно будут организованы места купания, но формат немного будет пересмотрен. Есть методики организации купальных мест в Крещение как со льда, так и с открытой воды. Раньше купель оборудовалась примерно в десяти метрах от берега, организовывалась подходные и отходные дорожки, и по ним цепочкой шли люди. В этом году купание будет организовано именно на открытой воде. В целом, будут приняты примерно те же самые меры, что и всегда», — сказал Сергей Хренов.

ГУ МЧС по Воронежской области готово принять все меры для того, чтобы купание в Крещенскую ночь было максимально безопасным: на всех местах для купания будет организовано дежурство спасателей. Все купели также организуются органами местного самоуправления под надзором МЧС.

Отметим, что, по предварительным данным, в ночь с 18 на 19 января в Воронеже ожидается до 14 градусов мороза. При этом уже днем 19 января температура может подняться до 10 градусов тепла.

Сколько купелей будет оборудовано в Воронеже, пока неизвестно. ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в регионе всего было открыто 188 купелей, в том числе 11 — в областном центре.

На всех купелях дежурили полицейские, медики, спасатели — всего более 1400 человек. Кроме того, в преддверии праздника сотрудники государственного пожарного надзора провели профилактические противопожарные осмотры в храмах.

В 2017 году в купели окунулись более 24 тысяч человек. Купания прошли без происшествий.