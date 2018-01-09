Москва, 9 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Российская валюта начала год плодотворно, успев отметиться на четырехмесячных максимумах против доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«8 января валюта слегка отступила, позволив доллару вернуться в район отметки 57 рублей. Тем не менее рубль остается на высоких позициях и по-прежнему располагает потенциалом для дальнейшего роста», — уверен Ковалев.

Рубль пользуется идеальным для него сочетанием — слабостью доллара США и ростом цен на нефть. И все это «приправлено» спросом на активы развивающихся рынков в целом, а также сохраняющимся спекулятивным интересом к рублю.

«Учитывая сомнения рынка в том, что в 2018 году Федрезерв реализует три-четыре повышения ставки, у «американца» будет мало шансов на укрепление, если только ожидания рынка не изменятся под влиянием позитивной статистики, особенно по инфляции. В среднесрочной перспективе это сулит укрепление рублю», — полагает эксперт.

С другой стороны, риск для российской валюты представляет собой угроза расширения санкций со стороны США. В конце января американцы представят свой план ужесточения ограничений, и если будет предложен самый жесткий сценарий, направленный против российских ОФЗ, рубль может существенно скорректироваться.

«Другие варианты развития событий на этом фронте вряд ли окажут серьезное воздействие на настроения по нашей валюте», — отметил Ковалев.

Что касается рынка нефти, связь с его динамикой сохранится, но будет оставаться менее прочной, чем раньше.

«Учитывая сокращение мировых запасов, признаки охлаждения активности бурения в США, дальнейшее соблюдение квот странами в формате ОПЕК+ и возросшие геополитические риски на Ближнем Востоке, у черного золота есть неплохой потенциал для дальнейшего продвижения по диапазону вверх, что также способно послужить фактором поддержки для рубля», — считает эксперт.

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