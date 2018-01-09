Чита, 9 января, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Правительство России скорректировало список регионов с неблагоприятными условиями для сельского хозяйства, включив в него три новые сибирские территории — Хакасию, Иркутскую область и Забайкалье. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Побитый градом подсолнечник

Помимо данных территорий, к неблагоприятным отнесены также Чеченская Республика, Владимирская, Вологодская и Рязанская области.

«Перечень используется для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства», — отмечается в правительственном постановлении.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урожай озимых

Вместе с тем из перечня исключены Ивановская и Тюменская области, у которых зафиксировано «увеличение регионального уровня интегрального показателя по отношению к среднему уровню по России».

Таким образом, к территориям, которые неблагоприятны для производства сельскохозяйственной продукции, на данный момент относятся 37 субъектов РФ.

Хотя в региональных министерствах сельского хозяйства Забайкалья и Иркутской области, напротив, говорят о благоприятствовании.

Известно, в частности, что минсельхоз Забайкальского края в 2018 году рассчитывает на значительное увеличение производства зерна, рапса и картофеля в регионе. Для этого проведена подготовка чистых паров на площади 95 тысяч гектаров. Помимо этого, ожидается увеличение производства зерна со 115 до 120 тысяч тонн, производства маслосемян рапса — до 30 тысяч тонн, что в два раза больше уровня 2017 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Неурожайная пшеница

Кроме того, для посева в 2019 году планируется введение в оборот неиспользуемой пашни и залежных земель на площади 40 тысяч гектаров в Чернышевском, Сретенском, Краснокаменском и Приаргунском районах. Слова пресс-секретаря министерства Баира Намсараева на этот счет цитирует ИА «Чита.Ру». Всего в 2017 году забайкальские аграрии получили из федерального и краевого бюджетов субсидии на общую сумму почти 1,05 миллиарда рублей (или на 42% больше, чем в 2016 году).

В Иркутской области, где в прошлом году на поддержку сельского хозяйства выделили 2 миллиарда 858 тысяч рублей, тоже видят перспективы для развития сельского хозяйства. В 2017 году крестьянам удалось собрать рекордный для тех мест урожай — более 860 тысяч тонн зерна. По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области, этому способствовало начавшееся в 2017 году освоение брошенных земель (в итоге засеяли 39 тыс. гектаров пашни, которую раньше не использовали). Благодаря хорошему урожаю животноводы заготовили на зиму больше кормов (по примерным подсчетам, на одну голову — около 23 центнеров).

«А это значит, что мы можем повысить производство мяса и молока», — говорят в ведомстве.

Самым худшим 2017 год оказался для Хакасии, где осенью по погодным условиям даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Напомним, в результате заморозков, большого количества снега и сохранения временного снежного покрова в земледельческой зоне (период с 24 по 26 сентября 2017 года) погибло более 40 тыс. га сельхозкультур. Предварительный ущерб превысил 150 млн рублей.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Побитый градом подсолнечник

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года проблемой, общей для всех аграрных территорий, стала рухнувшая ниже себестоимости цена зерновых. И она до сих пор не решается, не проводятся и государственные интервенции, призванные хоть немного стабилизировать зерновой рынок.