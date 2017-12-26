Неутешительные итоги уборочной в Хакасии: погибло почти 36 тысяч га посевов

Абакан, , 07:38 — REGNUM По итогам уборочной кампании — 2017 в Хакасии убрано 120 457,3 тонны зерновых и зернобобовых культур, что на 11% меньше, чем в 2016 году. Средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара (в 2016 — 16 ц\га). В общей сложности погибло 35 991 га посевов, виной тому — погодные условия, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Общая посевная площадь в Хакасии в 2017 году составила 225,1 тыс. га. Яровой сев был проведён на площади 140,5 тыс. га. В том числе 45,6 тыс. га были заняты яровой пшеницей; ячменем — 12,8 тыс. га; овсом — 32,7 тыс. га; гречихой — 8,1 тыс. га; горохом — 0,7 тыс. га. Под кормовыми культурами было занято 35,5 тыс. га; картофелем — 0,5 тыс. га; овощами — 0,5 тыс. га; масличными культурами — 2,9 тыс. га; беспокровными многолетними травами — 3,5 тыс. га. Многолетние травы заняли площадь 84,3 тыс. га.

В этом году в Хакасии выкопали 4760,9 тонны картофеля. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 29% (6743,9 тонны — в 2016-м). По данным профильного министерства, это произошло из-за перерегистрации одного из сельхозпредприятий в другом регионе. При этом урожайность поднялась на 26%.

По овощным культурам уменьшение объёмов урожая составило 9% (с 10 024,9 тонны в 2016 году до 9120,2 тонны в 2017-м). Основной причиной такого результата аграрии называют крайне неустойчивую погоду. В июне в Хакасии была засуха, с июля по сентябрь — затяжные дожди.

«В то же время кормозаготовительная кампания в таких условиях оказалась в выигрышном положении. В республике отмечался отличный урожай кукурузы — 70 573,1 тонны. Урожайность в некоторых хозяйствах оказался довольно высокой для региона — 182,1 ц\га. Готового силоса в этом году заготовлено 41 527 тонн, сенажа — 118 234 тонны, сена — 138 043,8 тонны, соломы — 18 404 тонны. Это почти 80% от требуемого запаса на зимовку. Однако с учётом прошлогодних резервов зимний стойловый период будет пройден без проблем», — говорится в сообщении хакасского минсельхозпрода.

В целом нынешний полевой сезон оказался для хакасских аграриев очень сложным. В качестве причины называются погодные условия: в летние месяцы часть посевов попала под град, а уже в конце сентября — начале октября в Хакасии выпал снег, местами установившийся до зимы. В общей сложности погибло 35 991 га посевов: это и пшеница, и овёс, и ячмень, и кормовые культуры.

В республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия уточнили, что после экспертной оценки в Минсельхозе России 22 декабря правительство РФ утвердило размер компенсации для Хакасии. Сумма компенсации составила чуть более 106 миллионов рублей (при этом ранее местные аграрии оценили ущерб, нанесенный осенним снегопадом, в 345,9 миллиона рублей — прим. ИА REGNUM ). Этих денег в Хакасии ждут уже до конца текущего года.

Напомним, Хакасия считается зоной рискованного земледелия. Итоги уборочной кампании — 2016 также были провальными. В октябре 2016 года уборочную в регионе пришлось завершить из-за климатических условий. Общий показатель выполнения плана на тот момент составлял 76%. Под снегом осталось около 18 тыс. гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи.

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Весной 2017 года в Хакасии взялись за уборку прошлогоднего урожая. Специалисты предупредили, что это зерно потеряло часть своих свойств, но «вполне пойдёт на фураж».

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О том, что итоги нынешней уборочной кампании также будут неутешительными, стало понятно уже в сентябре текущего года. Республиканские власти объявили, что из-за заморозков, выпадения большого количества снега и сохранения временного снежного покрова в земледельческой зоне с 24 по 26 сентября погибли десятки тысяч гектаров сельхозкультур. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и установили региональный уровень реагирования.

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В октябре 2017 года в минсельхозпроде заявили, что местные аграрии оценили ущерб, нанесенный осенним снегопадом, в 345,9 миллиона рублей. Тогда назывались такие данные: общая площадь погибших посевов составила более 38,5 тыс. га. Как видно, эти цифры не сходятся с озвученными минсельхозпродом в декабре 35 991 га. Как пояснили в пресс-службе профильного министерства, 38,5 тыс. гектаров — это были прогнозные данные:

«После уточнения общая площадь составила всё-таки 35 991 га».

Напомним, в ноябре в Красноярскстате обнародовали данные об итогах уборки урожая в Хакасии на 1 ноября. В сообщении статистиков говорилось, что к 1 ноября 2017 года сельскохозяйственные организации республики намолотили 49,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе, что на 34,7% меньше, чем на 1 ноября 2016 года.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии пояснили, что выращиванием зерновых в Хакасии занимаются не только сельскохозяйственные организации, но и крестьянские фермерские хозяйства. Отсюда и общий итог — 120 457,3 тонны убранных зерновых и зернобобовых культур.

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