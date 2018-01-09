Пекин, 9 января, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Пекин планирует построить свою вторую морскую военно-морскую базу вблизи стратегически важного пакистанского порта в Гвадаре, сообщает South China Morning Post.

Китайские моряки

В 2016 году первая военно-морская база КНР начала строиться в Джибути на Африканском Роге, рядом с базами США.

Пекинский военный аналитик Чжоу Ченминь сообщил, согласно информации издания, что база вблизи порта Гвадар на Аравийском море будет использоваться для поддержки ВМФ КНР, и для предоставления других услуг материально-технического обеспечения.

«Китай должен создать базу в Гвадаре для своих военных кораблей», — сообщил Чжоу.

Также отмечается, что военно-морская база будет строиться рядом с Гвадаром из-за стратегической важности этого порта — он является ключевым звеном китайско-пакистанского экономического коридора и одной из основных составляющих плана председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».

Кроме того, издание указывает на то, что такая милитаризация Китаем Пакистана может быть использована против Индии.

Напомним, 18 июня 2017 года по заявлению Пекина, более 270 индийских солдат, и два бульдозера, незаконно пересекли государственную границу Китая в районе Дунлан, который Китай считает своим — с целью помешать КНР возводить инфраструктуру вдоль границы.

28 августа Индия отвела свои войска с территории Китая, этому предшествовали два месяца эскалации напряжения вокруг ситуации с двух сторон, доходившие до угроз Китая применить силу.

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