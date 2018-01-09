Москва, 9 января, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Вашингтон теряет свое влияние в Азии, уступая КНР, считает российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал приостановку финансовой помощи США Пакистану.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готова строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», — написал Пушков в Twitter.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что финансовая помощь США Пакистану по вопросам безопасности приостановлена. По мнению Вашингтона, власти страны предпринимают недостаточные усилия в борьбе с террористами.

О какой сумме идет речь, пока не уточняется. По словам Науэрт, американская сторона еще не закончила расчет точного объема замороженной помощи.

Тем не менее известно, что сумма будет значительно большей, чем размер военной помощи Пакистану ($255 млн), которую США приостановили в сентябре 2017 года. Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик считает, что объявленные 4 января санкции США в отношении Пакистана связаны вовсе не с тем, что страна плохо борется с международным терроризмом, а с тем, что с 3 января Пакистан в торговле с Пекином перешел на юань.

Как говорится в заявлении Центробанка Пакистана, китайский юань в Пакистане обладает теми же правами, что и другие международные валюты, такие как доллар США, евро и японская иена.