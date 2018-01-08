Херсон, 8 января, 2018, 18:06 — ИА Регнум. На Украине арестовали бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Об этом сообщается в понедельник, 8 января, на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Obozrevatel.ua СБУ

«По материалам Службы безопасности Украины и прокуратуры Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Крыма», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января в Киеве сотрудники СБУ задержали экс-чиновника Петра Михальчевского. В отношении бывшего министра здравоохранения Крыма было возбуждено уголовное дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав РФ в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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