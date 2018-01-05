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СБУ изъяла паспорт РФ у бывшего главы Минздрава Крыма

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

СБУ изъяла паспорт РФ у бывшего главы Минздрава Крыма
Паспорт

Киев, 5 января 2018, 18:07 — REGNUM  Факт пребывания на территории Украины бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского установлен. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«Сотрудники СБУ установили факт пребывания в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма П. Михальчевского», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во временном жилище экс-чиновника, занимавшего свой пост уже после присоединения полуострова к России, был проведен санкционированный обыск. В ходе проверки были обнаружены и изъяты различные документы (паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение).

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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