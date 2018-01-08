Тбилиси, 8 января, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В 2017 году Грузия экспортировала 76,7 млн бутылок вина в 53 страны мира, что является рекордным количеством за последние 30 лет. Об этом сообщило Национальное агентство вина Грузии.

Виноград

По информации агентства, общий объем экспорта вина (в бутылках по 0,75 л) вырос за минувший год на 54%. В денежном выражении это составило до $170 млн, что на 49% превышает показатель 2016 года.

Лидером по экспорту грузинского вина остается Россия. В 2017 году из Грузии в Россию было вывезено около 47,8 млн бутылок вина, что на 76% превышает показатель 2016 года. Второе место занимает Украина, куда в 2017 году было экспортировано более 8,5 млн бутылок вина, что на 46% превышает показатель предыдущего года. На третьем месте — Китай, куда в прошлом году было экспортировано до 7,6 млн бутылок вина. Это на 43% превышает показатель экспорта за 2016 год.

Среди стран-экспортеров грузинского вина — Казахтан (более 3,3 млн бутылок), Польша (2,7 млн бутылок), Белоруссия (более 1,8 млн бутылок), Латвия (более 1,5 млн бутылок).

Экспорт грузинского вина во Францию в прошлом году вырос на 178% и достиг 99 796 бутылок, экспорт в Израиль увеличился на 150%, до 213 074 бутылок.

Из наименований грузинских вин наибольшим спросом пользуется «Киндзмараули». В 2017 году было экспортировано 12,8 млн бутылок вина этой марки. Далее идут «Мукузани» — 4,2 млн бутылок, «Цинандали» — 3,4 млн бутылок, «Ахашени» — 1,5 млн бутылок, «Хванчкара» — 887,5 тысяч бутылок, «Твиши» — 308,8 тысяч бутылок.

Кроме вина, из Грузии в 26 стран мира в течение 2017 года было экспортировано 18,4 млн бутылок бренди (по 0,5 л), что на 78% превышает показатель за 2016 год.

В 23 страны мира экспортировано 288 тысяч бутылок чачи, что на 180% выше показателя 2016 года.

Общий доход от экспорта алкогольной продукции в 2017 году составил $283,8 млн, что на 46% превысило показатель 2016 года.