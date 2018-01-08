Тбилиси, 8 января, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил Анну Долидзе членом Высшего совета юстиции. По заявлению президента, Анна Долидзе займет эту должность с 17 января сроком на 4 года. Она сменит Вахтанга Мчедлишвили, срок полномочий которого истекает 16 января.

Dominik Bartsch Правосудие

До этого назначения Анна Долидзе занимала должность парламентского секретаря президента и не раз выступала против позиции парламентского большинства и правящей партии по целому ряду принятых парламентом законопроектов. Особенного ее «непримиримая позиция» проявилось при обсуждении и принятии проекта изменений в Конституцию Грузии.

Представляя Долидзе на вакантную должность несудебного члена Высшего совета юстиции, президент 8 января заявил, что в истории независимой Грузии система правосудия была и остается ахиллесовой пятой и проблемой для всех властей. И хотя после смены власти в результате парламентских выборов 2012 года все ожидали качественного улучшения этой системы, доверие общества к ней до сих пор остается под вопросом, отметил Маргвелашвили.

По его словам, прежде всего нуждается в улучшении законодательная база, которая должна сделать систему правосудия до конца прозрачной и эффективной. Но кроме того, для возведения ее на более высокую ступень необходимо вливание в эту систему новых людей, профессионалов своего дела.

«Эту роль сыграют люди, которые построят лучшую систему правосудия своим профессионализмом, принципиальностью, преданностью не политической конъюнктуре, а тем высшим ценностям, которым должен служить каждый гражданин», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили и пояснил, что именно из этих соображений он и принял решение о назначении Анны Долидзе.

По его мнению, Анна Долидзе полностью отвечает этим критериям и доказала свой профессионализм, свою смелость и приверженность высшим ценностям всей своей предыдущей деятельностью.

Георгий Маргвелашвили пожелал ей успехов в «очень важном и сложном деле строительства и усиления системы правосудия Грузии».