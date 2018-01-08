Екатеринбург, 8 января, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Три человека погибли, четверо, включая двух детей, получили ранения в дорожно-транспортном происшествии в Свердловской области. По данным «Известий», сегодня, 8 января, на 10-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись автомобили KIA и ВАЗ-2112.

Дети — две девочки — находились в автомобиле ВАЗ-2112 в специальных удерживающих устройствах. Одна из них в возрасте 3−4 лет сейчас в коме, она госпитализирована в медико-санитарную часть №32 города Заречного. Вторая девочка — ей один год — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в хирургическое отделение.

По факту аварии начато расследование. По предварительным данным, виновницей аварии может быть девушка-водитель KIA, которая также доставлена в реанимацию. Правоохранители полагают, что, управляя автомобилем, она не учла дорожные и метеоусловия. В результате машину занесло и она выехала на полосу встречного движения.