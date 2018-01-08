Анкара, 8 января, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Турция отказалась от идеи возведения стены на границах с Арменией и Грузией, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Вместе с тем он рассказал о планах оснащения границы с двумя закавказскими странами системой электронного контроля.

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«Думаю, что в ближайшие два месяца будут предприняты соответствующие шаги. Пока речь не идет о возведении модульной стены, а лишь об электронной системе безопасности», — пояснил министр.

Он также сообщил, что половина работ по возведению модульной стены на границе Турции с Ираном завершена.

Турецкий министр в сопровождении представителей сил жандармерии посетил район возведения стены безопасности высотой 3 метра и протяженностью 144 километра на границе с Ираном.

По словам Сойлу, модульная стена вдоль границы турецких провинций Агры и Игдыр была необходима как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и в контексте предотвращения контрабанды и незаконной миграции.

«За последние восемь месяцев построено уже 50 процентов стены, произведено 70 процентов бетонных блоков, которые предполагается установить в ходе строительных работ», — цитирует Сойлу агентство «Анадолу».

В январе 2017 года во внутриполитических кругах Турции обсуждался вопрос о том, что министерства обороны и финансов страны приняли совместное решение о том, что армяно-турецкая граница будет обнесена стеной со стороны городов Ардаган, Карс и Игдир. Через какое-то время после этого при софинансировании Евросоюза и Турции начались работы по разминированию на территориях Турции, граничащих с Арменией, Азербайджаном и Ираном.

Отвечая на вопрос депутата от главной оппозиционной Народно-демократической партии Турции Махмута Танала, министр обороны страны Фикри Ышик подтвердил, что Турция собирается строить стену безопасности на границе с Арменией и Ираном.