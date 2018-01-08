Бишкек, 8 января, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Размер минимальной заработной платы в Киргизии установлен на уровне 1 200 сомов (около 1 000 рублей). Это самый низкий показатель среди стран-участниц Евразийского экономического союза, пишет «Kaktus.media» со ссылкой на информацию Федерации профсоюзов республики.

Mr. Theklan Киргизия

Самый высокий показатель зафиксирован в России — 9 489 рублей. Затем следуют Белоруссия — 305 белорусских рублей (8 876 рублей) и Армения — 55 000 драмов (6 545 рублей). Замыкают список Казахстан — 28 284 тенге (4 898 рублей) и упомянутая выше Киргизия.

Также для сравнения представлены минимальные зарплаты Узбекистана — 172 240 сумов (1 222 рубля) и Украины — 3 200 гривен (6 558 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии официальная средняя заработная плата достигает 14 811 сомов (12 342 рубля). При этом многие киргизстанцы получают зарплату не превышающую уровня 6 000 — 8 000 сомов (5 000 — 6 667 рублей).

Средний показатель прожиточного минимума в республике, согласно данным Национального статистического комитета, по итогам третьего квартала 2017 года определен в сумме 4 855 сомов (4 046 рублей). Большую его часть составляют продовольственные товары — 3 312 (2 760 рублей).