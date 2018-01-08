Тбилиси, 8 января, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Грузию прибудет специальная группа из США, которая изучит состояние безопасности страны и возможности ее усиления, пишет 8 января грузинский еженедельник «Квирис палитра» в статье под названием «Почему приезжает в Грузию специальная группа из США?».

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Комментируя автору статьи эту тему, грузинский эксперт Мамука Арешидзе отметил, что сегодня для Грузии главным вызовом является нерешенная проблема делимитации и демаркации границ.

«Вопрос незащищенности границ Грузии — главная проблема. Мы уже 25 лет являемся независимым государством, а демаркация и делимитация наших границ с Россией, а также с Азербайджаном и Арменией пока не произведена. Кроме того, в Грузии много учебных заведений, на которые грузинская система образования не распространяется. Никто не знает, какого типа образование получает там молодежь. Такая ситуация создает благодатную почву для террористических группировок. В последний период появилась угроза и со стороны социальных сетей, через которые активно распространяется террористическая идеология. Грузинские спецслужбы своими ресурсами со всем этим справиться не смогут», — пояснил эксперт причины предстоящего визита специалистов из США.

По его же информации, спецгруппа приезжает для изучения состояния безопасности не только Грузии, но и всего региона, и инициатива такого визита исходит от американской стороны.