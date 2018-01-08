Тегеран, 8 января, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Джавад Зариф предостерег 8 января соседние страны от создания нестабильности в исламской республике, сообщает британское агентство Reuters.

Hosein Velayati Вооруженные силы Исламской республики Иран

С таким заявлением он выступил в Тегеране на конференции, посвященной вопросам безопасности.

По словам дипломата, «ни одна страна не имеет права создавать устойчивую безопасность за счет создания нестабильности среди стран-соседей». Он добавил, что «такие шаги» приведут лишь к обратным последствиям.

Напомним, протесты в исламской республике продолжаются с конца декабря 2017 года. Их причиной для массовых выступлений стало повышение цен на продукты питания, за которым последовали и политические требования. Участники акций протеста стали призывать президента Ирана Хасана Рухани и его правительства уйти в отставку.

В результате акций протеста погибло более 20 человек, в том числе и среди правоохранительных органов страны.