Вашингтон, 8 января, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Американские СМИ продолжают спекулировать на тему рабочего графика президента Дональда Трампа и поддерживать его негативный образ в среде сторонников Демократической партии. Так, портал Axios со ссылкой на источники и попавшее в распоряжение издания расписание американского лидера утверждает, что Трамп начинает свой рабочий день позже, чем в первые дни президентства.

espensorvik Телеэфир

Утверждается, что Трамп существенно позже начинает свой рабочий день, проводит гораздо меньше встреч, слишком много смотрит телевизор, строчит сообщения в свой Twitter и иногда говорит по телефону.

Согласно расписанию американского лидера, его рабочий день начинается в 11 утра с брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности. При этом до этих брифингов в расписании Трампа значится «время для решения административных вопросов» (с 8 утра до 11). Однако в это время Трамп обычно находится в своей резиденции и смотрит телевизор, а также пишет сообщения для своего легендарного Twitter-аккаунта.

В овальном кабинете Трамп работает с 11 до 18 часов. За это время он обычно проводит одну или две встречи, но в основном совершает телефонные звонки или смотрит новостные программы по телевидению в столовой Белого дома.

После окончания своего рабочего дня Трамп возвращается в жилую часть Белого дома, где снова садится к телевизору и разговаривает по телефону.

Портал отмечает, что в первые дни президентства Трамп начинал работать гораздо раньше и позже заканчивал. Он проводил встречи за завтраком, а брифинги по вопросам разведки заканчивались уже около 10:30 утра.

Для сравнения портал приводит графики предыдущих президентов США — Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы. Буш обычно приходил в Овальный кабинет в 6:45 утра и засиживался допоздна. Обама начинал свой рабочий день около 9 утра.