Советник Трампа: Россия уже вмешивается в выборы президента Мексики
Вашингтон, 8 января, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В выборах президента Мексики, которые должны пройти в 2018 году, уже чувствуется «российское вмешательство». Об этом накануне, 7 января, на полном серьёзе заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет издание The Hill.
По словам Макмастера, власти США крайне обеспокоены тем, что Российская Федерация якобы использует «запутанные кампании по подрывной деятельности», а также дезинформацию и пропаганду с использованием киберинструментов.
Советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что Вашингтон якобы наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» в выборы президента Мексики.
Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы прилагает серьёзные усилия по «поляризации демократических обществ», создавая кризисы доверия, а также подрывает единство Европейского союза.
Не забыл Макмастер и о недавнем референдуме в Каталонии. Он считает, что за этим делом тоже стояли русские.
Бредовые обвинения Макмастера совершенно голословны и, как это водится у американцев, не подкреплены никакими доказательствами. Подобные обвинения звучат из уст официальных лиц США уже более года со времен президентской гонки 2016 года.
Именно тогда Демократическая партия и её кандидат в президенты Хиллари Клинтон придумали в адрес их соперника республиканца Дональда Трампа обвинения в том, что он якобы как-то связан с Россией. Также было придумано, что Россия якобы вмешивается в выборы президента с помощью всесильных «русских хакеров» и тем самым обеспечила поражение Клинтон.
После победы Трампа демократы не успокоились и продолжили атаку на Трампа и его администрацию. Одним из инструментов этой атаки являются сфабрикованные обвинения в «российском вмешательстве» в президентские выборы и связях Трампа с Россией.
Администрация Трампа так и не смогла переломить эту ситуацию и вынуждена играть «под дудку» демократов о «российском вмешательстве» везде и всюду. Отсюда и такие бредовые заявления члена команды Трампа.