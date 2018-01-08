Вашингтон, 8 января, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В выборах президента Мексики, которые должны пройти в 2018 году, уже чувствуется «российское вмешательство». Об этом накануне, 7 января, на полном серьёзе заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет издание The Hill.

Office of Attorney General Henry McMaster Генерал-лейтенант Герберт Макмастер

По словам Макмастера, власти США крайне обеспокоены тем, что Российская Федерация якобы использует «запутанные кампании по подрывной деятельности», а также дезинформацию и пропаганду с использованием киберинструментов.

Советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что Вашингтон якобы наблюдает «начальные признаки российского вмешательства» в выборы президента Мексики.

Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы прилагает серьёзные усилия по «поляризации демократических обществ», создавая кризисы доверия, а также подрывает единство Европейского союза.

Не забыл Макмастер и о недавнем референдуме в Каталонии. Он считает, что за этим делом тоже стояли русские.

Бредовые обвинения Макмастера совершенно голословны и, как это водится у американцев, не подкреплены никакими доказательствами. Подобные обвинения звучат из уст официальных лиц США уже более года со времен президентской гонки 2016 года.

Именно тогда Демократическая партия и её кандидат в президенты Хиллари Клинтон придумали в адрес их соперника республиканца Дональда Трампа обвинения в том, что он якобы как-то связан с Россией. Также было придумано, что Россия якобы вмешивается в выборы президента с помощью всесильных «русских хакеров» и тем самым обеспечила поражение Клинтон.

После победы Трампа демократы не успокоились и продолжили атаку на Трампа и его администрацию. Одним из инструментов этой атаки являются сфабрикованные обвинения в «российском вмешательстве» в президентские выборы и связях Трампа с Россией.

Администрация Трампа так и не смогла переломить эту ситуацию и вынуждена играть «под дудку» демократов о «российском вмешательстве» везде и всюду. Отсюда и такие бредовые заявления члена команды Трампа.