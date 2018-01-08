Москва, 8 января, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Случаи мошенничества регистрируются в России в среднем каждые три минуты. Это следует из опубликованных Генпрокуратурой данных криминальной статистики.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Преступления такого рода входят в число самых распространенных в стране. За 11 месяцев 2017 года было зарегистрировано 204 870 случаев мошенничества, это на 6,8% больше, чем в том же периоде 2016 года. Отмечается, что речь идет о статьях 159−159.6 Уголовного Кодекса РФ.

В Саратовской области мошенничества стали выявляться почти в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. Число таких преступлений выросло в регионе на 2,4 тыс. В Калининградской области зафиксировано на 1,1 тыс. мошенничеств больше (рост в два раза).

Кроме того, мошенничества всё чаще происходят в Нижегородской области (больше на 1,7 тыс. случаев), Санкт-Петербурге (на 1,4 тыс.) и Ханты-Мансийском автономном округе (на 1,2 тыс.). За указанный период число раскрытых преступлений такого рода увеличилось на 4,2% и составило 51,7 тыс. В 42 тыс. случаев уголовные дела переданы в суд.

В целом 54% преступлений в России удается раскрыть. Однако три из четырех случаев мошенничества остаются нераскрытыми. С 2013 года доля мошенничеств в общей структуре преступности увеличилась с 7,5 до 10,7%.

Чаще всего жители России в 2017 году, как и ранее, становились жертвами краж. Доля таких преступлений — 38,4%, или 738 тыс. случаев. Однако число краж сократилось за год на 9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Башкирии чаще, чем жители других регионов, совершали в 2017 году преступления в состоянии алкогольного опьянения. Таких случаев в республике зарегистрировано более 14 тыс.