Вашингтон, 8 января, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Россия, якобы вмешавшаяся в президентские выборы в США, не оставит своих попыток повлиять на ситуацию в стране. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео.

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Он подтвердил, что американские спецслужбы опасаются повторения ситуации 2016 года — попыток внешнего влияния на процедуру выборов. По словам Помпео, не только Россия, но и «другие противники» США хотят подорвать «западную демократию».

Попытки вмешательства в дела США наблюдаются на протяжении десятков лет, утверждает глава ЦРУ. Разведуправление защитит предстоящие выборы в Конгресс — отпор будет дан не только Москве, но и всем, кто угрожает их исходу, подчеркнул Помпео.

В 2018 году в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, итогом которых станет переизбрание всей Палаты представителей и — частично — Сената. В настоящее время большинство кресел в обеих палатах американского парламента занимают члены Республиканской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США в 2016 году сопровождались обвинениями в адрес России, которая якобы действовала в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Российское руководство неоднократно отвергало обвинения, подчеркивая, что во внутренние дела других стран Москва не вмешивается.

Между тем скандал о «связях» команды Трампа с Кремлем не утихает. Так, по данным газеты Los Angeles Times, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет соответствующее расследование, заинтересовался подробностями случайной встречи в лифте дочери президента США Иванки Трамп с российским юристом Натальей Весельницкой.

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