Идлиб, Сирия, 8 января, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Четыре взрыва произошли в центре города Идлиб в Сирии. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще 70 получили ранения, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Отмечается, что на воздух взлетели несколько стоявших на улице автомобилей. Пострадавших госпитализировали, о тяжести их состояния не сообщается.

Агентство Associated Press уточняет, что в результате одного из взрывов погибли 18 человек. По данным телеканала Sky News Arabiya, речь идет об атаке на штаб-квартиру группировки «Кавказская армия» («Аджнад аль-Кавказ»), в составе которой против правительства Сирии воюют выходцы с Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщил глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдулрахман, штаб-квартира группировки оказалось полностью разрушена взрывами. Один из заминированных автомобилей стоял возле супермаркета.

Активисты «Аджнад аль-Кавказ» заявили, что взрывы организованы группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передает телеканал «Аль-Маядин». Таким образом группировка отреагировала на отказ кавказских боевиков присоединиться к ней в борьбе против сирийской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января исторический центр Дамаска подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков. Минометный снаряд упал в жилом квартале Аль-Амара, погибла женщина, еще 22 человека пострадали.