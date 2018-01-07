Москва, 8 января, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Среди тех, кто подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ, есть и претенденты «с чудинкой». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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Она отказалась каким-либо образом характеризовать таких кандидатов, ограничившись лишь упоминанием о них. Глава ЦИК пояснила, что один из заявителей, к примеру, намеревался сдать документы обязательно в 22:22 мск 7 января.

Памфилова отметила, что после 2012 года процедура регистрации кандидатов на высший пост в государстве стала более простой. По данным на 7 января о намерении участвовать в выборах заявили 67 претендентов, при этом 46 из них — самовыдвиженцы, 21 кандидата выдвинули партии.

Отметим, что среди подавших документы в ЦИК был президент ассоциации стриптиз-клубов и владелец одного из подобных заведений Лаки Ли (ранее — Сергей Ли). В пресс-службе ЦИК ранее пояснили, что отказали сторонникам Ли во главе с Никитой Джигурдой в регистрации кандидата — предоставленные документы не были оформлены должным образом.

Также 7 января ЦИК принял документы у самовыдвиженца Тристана Присягина, возглавляющего общественное движение «Дети СССР». На сайте движения отмечено, что его главной целью является «воссоздание СССР мирным путем». Говоря о партийной принадлежности, Присягин назвал себя «коммунистом из «Единой России», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. У претендентов от политических партий время еще есть — они могут подавать документы в ЦИК до 12 января.