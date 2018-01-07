Брюссель, 7 января, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Иск Европейского союза (ЕС) к Российской Федерации из-за запрета на ввоз свиней и свиноводческой продукции рассмотрят в течение 60 дней. Такие пояснения дали ТАСС в пресс-службе Всемирной торговой организации (ВТО).

Enrique Mendizabal ВТО

По словам представителя пресс-службы, касающаяся рассмотрения торговых споров статья 22.6 гласит, что рассмотрение в арбитраже «должно быть проведено первоначальной панелью арбитров (…) или же одним арбитром, назначенным гендиректором ВТО, и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени».

При этом в организации отметили, что на практике разбирательство может занять намного более длительный срок.

6 января 2018 г. издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что ЕС планирует получить от РФ компенсацию в размере 1,4 млрд евро за «незаконное» эмбарго на ввоз свиней и свиноводческой продукции.

По данным издания, данную финансовую сумму планируется взимать ежегодно.

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