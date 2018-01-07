Лондон, 7 января, 2018, 19:48 — ИА Регнум. 7 января на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии между командами «Тоттенхэм» и «Уимблдон». Матч завершился уверенной победой «шпор» со счетом 3:0.

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На 63-й минуте форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет — 1:0. Через 2 минуты Кейн оформил дубль — 2:0. Еще через 6 минут бельгийский защитник Ян Вертонген довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Уимблдон»)

Удары 26/8

Удары в створ 8/4

Владение 81%/19%

Фолы 7/9

Голами отметились Харри Кейн (63, 65) и Ян Вертонген (71).

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, вертонгер, Фойт, Уокер-Питерс, Ламела, Ваньяма, Сиссоко, Дембеле, Кейн, Льоренте.

«Уимблдон»: Лонг, Фуллер, Мидес, Ошилайа, Франкомб, Чарлес, Абду, Троттер, Соареш, Баркам, Тейлор.

Главный арбитр матча: Кут.

Предупреждения: Ваньяма — 48.

Голы: Кейн 63 — 1:0, Кейн 65 — 2:0, Вертонген 71 — 3:0.