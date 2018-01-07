Санкт-Петербург, 7 января, 2018, 19:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге через интернет-сайт Avito продают старинные витражи из здания 1868 года постройки. По мнению градозащитников, речь идет об Анненшуле — училище при Лютеранской церкви Святой Анны, передает 7 января корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее объявление появилось в сети еще 4 января, продавец предлагает купить у него витражи вместе с установкой за 100 тыс. рублей «с торгом».

«Уникальные старинные парные витражи. Классическая витражная техника со свинцовой протяжкой, уникальные цветные стекла, меняющие цвет в зависимости от освещенности, роспись золотом. По словам опытных мастеров-витражистов, ни одна современная витражная мастерская не сможет сейчас создать подобный витраж по некоторым техническим причинам. Списаны КГИОП во время реконструкции здания-памятника постройки 1868 года, архитектор А.И. Дютак, акт о списании имеется», — сообщает автор объявления.

Именно по этим данным о годе постройки и архитекторе горожане узнали здание училища при Анненкирхе. Как оказалось, аналогичное объявление о продаже витражей появилось в сети еще в октябре 2017 года, а в январе 2018-го, судя по всему, было обновлено.

Размеры одного витража — 950×585 мм. Продавец утверждает, что у него есть «еще дополнительные мелкие фрагменты».

В городском комитете по охране памятников (КГИОП) пока никак не прокомментировали факт появления подобного «лота».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года стало известно о том, что на объекте культурного наследия — доходном доме А.Л. Сагалова по 6-й линии Васильевского острова — при неустановленных обстоятельствах были утрачены исторические витражи.

Ранее подобный случай произошел в Петроградском районе города. Там витраж, по словам коммунальщиков, просто выбросили на помойку.

В предыдущие годы также отмечались случаи утраты исторических витражей. Весной 2015 года это произошло в доме 74 по Большому проспекту Петроградской стороны — объекте культурного наследия «Дом А.А. Антоновой».