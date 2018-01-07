Тегеран, 7 января, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Все члены экипажа иранского нефтеналивного танкера, столкнувшегося с китайским сухогрузом у берегов КНР, погибли. Об этом сегодня, 7 января, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Кораблекрушение

По словам начальника Управления по связям с общественностью министерства нефти Ирана Касра Нури, данный танкер был арендован южнокорейской компанией Hanwha TOTAL Co. Он перевозил газовый конденсат, принадлежавший Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Танкер столкнулся с китайским сухогрузом и загорелся.

Сперва китайские СМИ сообщили, что 32 человека из экипажа танкера числятся пропавшими без вести. Известно, что среди них 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Экипаж китайского сухогруза был эвакуирован. На нём был 21 человек.

И вот теперь сообщается, что экипаж иранского танкера полностью погиб.