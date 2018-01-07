Москва, 7 января, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сегодня, 7 января, завершает прием документов, необходимых для выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев на выборы президента России. Об этом свидетельствует календарный план избирательной кампании, ранее опубликованный на сайте Центризбиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Центризбирком 7 января ждет самовыдвиженцев с документами до полуночи», — заявил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что с момента избирательной кампании комиссия получила уведомление о проведении собраний избирателей в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов. Такие инициативные группы собираются и решают вопрос о выдвижении кандидата, которого они поддерживают.

Уведомления о проведении собрания инициативной группы должны поступать в ЦИК не позднее чем за пять дней до проведения самого мероприятия. В собрании инициативной группы должны участвовать как минимум 500 человек, обладающих активным избирательным правом.

По данным ЦИК, кандидатов от существующих партий вдвое меньше, чем самовыдвиженцев — 21. При этом в стране есть 67 партий, которые имеют право выдвигать кандидата в президенты. Те из них, что представлены в Государственной думе, могут делать это по решению своего съезда, а вот непарламентским партиям придется собирать как минимум 100 тыс. подписей граждан в поддержку своего кандидата.

Кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать как минимум 300 тыс. подписей граждан в свою поддержку.