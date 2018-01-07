Сеул, 7 января, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики передали властям Республики Корея список членов северокорейской делегации, которая примет участие в переговорах по вопросу возможного выступления Северной Кореи на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сегодня, 7 января, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

На равных

Сообщается, что в состав северокорейской делегации войдут пять человек. Её возглавит председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван.

Ранее стало известно, что переговоры должны пройти 9 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самом начале 2017 года Северная и Южная Кореи неожиданно решили провести переговоры о некоторой нормализации двусторонних отношений, а также возможности участия северокорейских спортсменов в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

3 января стало известно, что между КНДР и Республикой Корея была восстановлена линия спецсвязи. Состоялся телефонный разговор представителей двух стран.

Ранее сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна должна создать условия для восстановления отношений с Югом, а также посоветовал третьим странам не вмешиваться в этот процесс.